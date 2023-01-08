Kanuni'nin Bozüyük Otağı'nda kazı çalışmaları başlıyor



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın 500 yıl önce Rodos Seferi sırasında kurulan Bozüyük Otağı'nda kazı çalışmalarının başlayacağı duyuruldu.

Kanuni Sultan Süleyman'ın 500 yıl önce Rodos'un fethi için 100 bin asker ile İstanbul'dan, Marmaris'e kara yoluyla gittiği seferin güzergahında, Yatağan Bozüyük Mahallesi yakınlarında olan Evliya Çelebi'nin ziyaret edip seyahatnamesinde bilgiler verdiği, Bozüyük Otağı'nda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında kazı çalışmaları yapılacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Yatağan Belediyesi'nin destekleriyle, Muğla Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Kunduracı'nın bilimsel danışmanlığında çalışma yapılacak Bozüyük Otağı'nda bugüne ulaşan cami ve hanın yanı sıra bir köprü ile değirmen de bulunuyor. Stratonikeia ve Lagina kazı ekibinin de bilimsel destek vereceği çalışmalarda yeni yapılar, mezarlar ve o dönemlere ait eserlerin de bulunması, Rodos Seferi ve o döneme ait imar faaliyetleri ile ilgili yeni verilere ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

STRATONIKEIA'YA ÇOK YAKIN KONUMDA

Son zamanlarda Beylikler ve Erken Osmanlı Dönemi ile ilgili mimari ve küçük buluntuların yoğun olarak Stratonikeia'ya çok yakın bir konumda yer alan Bozüyük otağında başlayacak bilimsel çalışmaların bölge tarihi, Osmanlı mimarisi ve 15'inci yüzyıldaki bölgeler arası ilişkilerin anlaşılması açısından da büyük önem taşıdığı ifade edildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya incelemelerinde Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran, Muğla Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Başkanı, Stratonikeia ve Lagina Antik Kentleri Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ile Bozüyük Muhtarı Ahmet Yanmadık eşlik etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Yatağan Cavit AKGÜN

2023-01-08 15:46:06



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