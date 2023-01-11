Bodrum'da sağanak; yollar göle döndü

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kente son 12 saatte 35 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yapıldı. Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren yağan sağanak öğle saatlerinde etkisini daha da artırdı. Yağış nedeniyle Bitez, Gümbet, Ortakent ve Konacık Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri meydana geldi. Derelerin debisi yükseldi, mazgallar ve rögar taştı. Araç sürücüleri ve bölge halkı zor anlar yaşadı. Kente son 12 saat içinde 35 kilogram yağış düştü. Kuvvetli sağanağın gecenin ilerleyen saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-01-11 16:32:53



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