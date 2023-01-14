Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal, teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın (4)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GENÇLERLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla ziyareti kapsamında Fethiye´de `Gençlik Buluşmaları´ programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak gerçekleştirilen programın ardından kentten ayrıldı. (DHA)Tolga TAHÇI/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Tolga TAHÇI

2023-01-14 21:03:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.