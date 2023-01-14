Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal, teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın (4)

GENÇLERLE BULUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla ziyareti kapsamında Fethiye´de `Gençlik Buluşmaları´ programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak gerçekleştirilen programın ardından kentten ayrıldı. (DHA)Tolga TAHÇI/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Tolga TAHÇI
2023-01-14 21:03:30
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