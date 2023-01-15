Fethiyespor - Zonguldak Kömürspor: 1-2

FETHİYE, (DHA)STAT: İlçe
HAKEMLER: Yücel Büyük, Burak Celep, Mücahid Adem Çelebi
FETHİYESPOR: Murat Tahacan, Emre, Sezer, Rıdvan, Selim, Sinan (Dk. 81 Azad), Aykut (Dk. 67 Burak), Selçuk (Dk. 67 Berkin), Umut (Dk. 89 Ali), Oktay
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Egemen Emrah, Hakan, Mevlüt, Emre, Oğuzhan, Eray, Aykut (Dk. 85 Abdulkadir), Mümin, Fatih (Dk. 90+5 Fatih Daniel), Embiya (Dk. 90+2 Erdemcan)
GOLLER: Dk. 30 Selçuk (Fethiyespor), Dk. 48 Mevlüt, Dk. 82 Fatih (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Selçuk, Burak (Fethiyespor), Mevlüt (Zonguldak Kömürspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda hedefini Play-Off potası olarak belirleyen Fethiyespor, ilk hafta maçında evinde Zonguldak Kömürspor'a 2-1 yenilerek avantaj kaybetti.
Fethiyespor maçın 30'uncu dakikasında Selçuk'un golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci 45 dakikalık bölümde toparlanan konuk Zonguldak Kömürspor 48'inci dakikada Mevlüt'ün ayağından eşitliği sağladı. Fatih, 82'nci dakikada attığı golle Zonguldak temsilcisine 3 puanı getirdi. Bu sonucun ardından Fethiyespor 22 puanda kalırken, Zonguldak Kömürspor ise 34 puana yükselip Play-Off umudunu sürdürdü. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2023-01-15 16:04:20
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