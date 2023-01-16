Kasadan para çalan üniversite öğrencisi kamerada

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da bir kafetaryanın kasası ve bahşiş kutusundaki paralar çalındı. Görüntülerden, içeri giren şüphelinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi öğrencisi Azerbaycan uyruklu Fikrat A. (24) olduğu belirlenip, gözaltına alındı. Fikrat A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 15 Ocak günü saat 05.00 sıralarında Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Recai Güreli Caddesi'nde faaliyet gösteren kafeteryada meydana geldi. Sabah iş yerini açan çalışanlar, kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraların çalındığını fark edip, polise şikayette bulundu. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından hırsızlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi öğrencisi Azerbaycan uyruklu Fikrat A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Fikrat A., Kötekli Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Fikrat A., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-01-16 19:00:33



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