İtfaiye ekibi kurtardıkları, bir bacağı ampute edilen kediyi sahiplendi



Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Götürüldüğü veterinerde parçalanan sağ ön bacağı ampute edilen ve yaklaşık 1 aylık tedavi süreci tamamlanan kediyi itfaiye ekipleri sahiplenip, 'Tripod' ismini verdi.

Bodrum İtfaiyesi'ne geçen 3 Aralık'ta Çarşı Mahallesi'ndeki bir otomobilin motor kısmına sokak kedisi sıkıştığı ihbarı yapıldı. Otomobilin motor kayışına sıkışan kedi, kurtarıldı. Veterinere götürülen kedi sağ ön bacağını kaybetti. Tedavisi tamamlanan kediyi itfaiye ekipleri sahiplendi. Kedi, veteriner kontrolünde itfaiyeye getirilerek yeni yuvasına teslim edildi. İtfaiye ekipleri, kediye 'Tripod' ismini verdi.

Tedavi sürecinin yaklaşık 1 ay sürdüğünü belirten Veteriner Hekim Ender Çolak, "İtfaiye ekiplerimizin bize ihbarıyla gelen yavru kedimizim araçta sıkıştığı ve ön bacaklarında parçalanma izleri ile enfeksiyon vardı. Tedavisinin ardından sağ ön bacağının ampute edilmesiyle hayatına 3 bacaklı olarak devam ediyor. İtfaiye ekiplerimiz, 'Sahiplenir burada bakarız' dediler. Biz de bütün tedavileri tamamlayıp kedimizi sağlıklı bir şekilde ekiplerimizle teslim ettik" dedi.

İtfaiye eri Çağatay Uysal ise sıkıştığı yerden kurtardıkları kediyi tedavisinin ardından sahiplendiklerini belirterek, "O artık itfaiyenin yeni bir personeli oldu" diye konuştu.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-01-17 17:03:01



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