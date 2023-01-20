Fethiyespor Berat'la imzaladı

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FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, forvet oyuncusu Berat Tosun'u renklerine bağladı. Son olarak Hes İlaç Afyonspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayıp bu kulüpte profesyonelliğe adım atan Berat, Hacettepe, Balıkesirspor, Boluspor, Adana Demirspor, Tokatspor, Etimesgut Belediyespor, Niğde Anadolu FK ve Siirt İl Özel İdare'de oynadı. Berat, sezonun ilk devresinde Afyonspor formasıyla 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 16 lig maçına çıkıp 3 kez fileleri sarstı.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-01-20 12:30:30



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