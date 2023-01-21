Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

3 yıl önce eşi, dün de kendisi kazada öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula'nın Ataköy Mahallesi'ndeki bir evde, uyuşturucu satışı ve partisi düzenlendiği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince dün saat 13.00 sıralarında eve operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 18 cep telefonu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 banka kartı ile 103 bin 165 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Dilek G., Sibel K., Berkay G., İbrahim Ethem E., ile Bekir B., tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-01-21 19:07:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.