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Muğla'da karakulak ile yavruları fotokapanla görüntülendi

DHA

Muğla'da karakulak ile yavruları fotokapanla görüntülendi


Cavit AKGÜN /MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'da nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak ile 2 yavrusu, ormana yerleştirilen fotokopana takıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Yasin İlemin, "Bu nadir yabani kedi türü ülkemizin güneybatısına (Muğla-Antalya) sıkışmış ve dünyadaki diğer karakulak popülasyonlarından izole bir şekilde tüm olumsuzluklara rağmen hayatta kalmaya çalışıyor" dedi. 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, ormana yerleştirilen fotokapan ile bir karakulak ve 2 yavrusunu görüntüledi. Dr. İlemin'in sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, çok sayıda kişi tarafından da izlenip, paylaşıldı. Görüntülerde; genellikle gece avlanan karakulağın ağır adımlarla, yavrularının ise arkasından koşarak ilerlemesi yer alıyor. Dr. Yasin İlemin, "Türkiye'de bir anne karakulak ile iki küçük yavrusunu araştırmalarımız kapsamında kayıt altına aldık. Bu nadir yabani kedi türü ülkemizin güneybatısına (Muğla-Antalya) sıkışmış ve dünyadaki diğer karakulak popülasyonlarından izole bir şekilde tüm olumsuzluklara rağmen hayatta kalmaya çalışıyor" dedi.
Karakulaklar üzerindeki araştırmalarda orta ve uzun vade hedefleri olduğunu belirten Dr. İlemin, "Tür üzerindeki başlıca tehditler iklim değişikliğine bağlı orman yangınları, kaçak av, habitat tahribi ve doğadaki başıboş köpekler. Bu tehditleri bertaraf edebilmek adına çeşitli kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Öte yandan yeni projemiz olan 'Akdeniz Kıyılarında Mega Yangınların Ardından Yaban Hayatına Ekolojik Restorasyon Desteği' projesi kapsamında, ülkemiz karakulakları adına önemli bulgular elde etmeyi, özellikle yangınlar ile tahrip olan habitatlarının restorasyonunda Orman Genel Müdürlüğü ile uzun süreli ortak faaliyetler planlıyoruz. Karakulaklar üzerindeki araştırmalarda orta ve uzun vade hedeflerimiz var. Bunlar, türün zaman/mekansal dağılımını ortaya çıkarmak, dünyadaki karakulak popülasyonları ile ülkemiz karakulaklarının genetik farkını bulmak, insan ve yaban hayatı etkileşimi kapsamında mikrobiyota analizleri ve popülasyonun yok olması muhtemel yerlere yeni bireylerin aşılanması, taşınması. Sizler de eğer yaralı, bitkin veya ölmüş bir karakulak gördüğünüzde bizlerle ve Milli Parklar ile iletişime geçerek türün koruması adına bilimsel çalışmalara destek alabilirsiniz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-01-22 18:30:25

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