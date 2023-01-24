Bodrum'da 67 kaçak göçmen yakalandı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 67 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 21 ve 22 Ocak tarihlerinde farklı saatlerde Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan toplam 67 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-01-24 10:32:19



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