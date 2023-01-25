Bodrum'da firari FETÖ hükümlüsü iş insanı, operasyonla yakalandı

Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 6 yıl 10 15 gün hapis cezasıyla aranan iş insanı Oral Tosun (59), polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Bodrum'da sözde üst yöneticilerinden iş insanı Oral Tosun'un yakalanması için çalışma başlattı. Turgutreis Mahallesi'ndeki evde kaldığı tespit edilen Tosun için ekipler, sabah saatlerinde adrese baskın yaptı. 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkındaki 6 yıl 10 15 gün hapis cezasıyla aranan Tosun, evden kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oral Tosun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-01-25 16:54:05
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