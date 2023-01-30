Bodrumspor haftayı karlı kapattı



BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Adanaspor deplasmanından yeni transferi Umar'ın son dakikada attığı golle 2-1 galip dönen Bodrumspor, Süper Lig yarışında haftanın en karlı takımlarından oldu. İlk sezonunda Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren yeşil-beyazlılar, Adana'dan hem çok kritik 3 puanı aldı hem de üst sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesiyle avantaj elde etti. Puanını 38'e çıkaran Bodrumspor'un rakiplerinden lider Eyüpspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 kaybetti. Ligde 41 puanda kalan Eyüpspor'la Bodrumspor'un arasındaki puan farkı 3'e düştü.

Üst sıralar için mücadele eden Ankara Keçiörengücü evinde Altay'la 1-1 berabere kalarak 2 puan yitirdi. Bodrumspor 1 puan farkla Ankara Keçiörengücü'nün üzerinde yer aldı. Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Pendikspor da evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek 34 puanda kaldı. Bodrumspor ile Pendikspor arasındaki puan farkı 4'e yükseldi. Çaykur Rizespor ise haftayı bay takım olarak geçti. Ligde bu hafta Eyüpspor deplasmanına çıkacak Bodrumspor, Süper Lig yolunda zirve mücadelesi verecek.

İSMET TAŞDEMİR: KAZANDIK AMA İYİ OYNAMADIK

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Adana'da kritik bir galibiyet almalarına rağmen sahada gösterilen performansı yeterli bulmadığını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Oyun adına doğruları yapamadık. Sıralamada avantaj elde ettik ama oyun olarak iki haftadır istediğimiz durumda değiliz" dedi.

İlk yarıda 10 kişi kalmaları gerektiğini de belirten Taşdemir, "Benim gördüğüm pozisyona göre ilk yarı on kişi kalmamız gerekiyordu ama bütün hakemlerimizin takdirleri farklı oluyor. Standart bir görüşleri olmuyor, bu beni rahatsız ediyor.Geçen hafta bizim canımız yandı, bu hafta ise Adanaspor'un. Çünkü çok erken dakikada on kişi kalacaktık. Maçın dönüm noktasının o olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-01-30 12:03:35



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