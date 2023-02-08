Masal bebek, 44 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Masal bebek, 44 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

DHA

Masal bebek, 44 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı


MUĞLA (DHA)HATAY'da yıkılan binanın enkazında kalan 1,5 yaşındaki Masal bebek, 44 saat sonra sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde Hatay'da da çok sayıda bina yıkıldı. Hem yurt içinde hem de yurt dışından bölgeye gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erlerinden oluşan arama-kurtarma ekibi, ilk depremde yıkılan binanın enkazından 1,5 yaşındaki Masal bebeği 44 saat sonra sağ çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla MUĞLA (DHA)
2023-02-08 13:01:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor
YEREL HABERLER Muğla'dan deprem bölgesine yardım ve destekler ...
Tıbbi malzemeler ve iş makineleri askeri gemilerle yola çıktı
YEREL HABERLER Tıbbi malzemeler ve iş makineleri askeri gemilerle ...
Muğla'dan deprem bölgesine tıbbi malzeme ve iş makineleri askeri gemilerle gönderiliyor
YEREL HABERLER Muğla'dan deprem bölgesine tıbbi malzeme ve iş ...
Muğla Olgunlaşma Enstitüsü depremzedeler için üretiyor
YEREL HABERLER Muğla Olgunlaşma Enstitüsü depremzedeler için ...
Muğla'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor
YEREL HABERLER Muğla'dan deprem bölgesine yardım ve destekler ...
Bodrumspor'un çileli deplasmanı
YEREL HABERLER Bodrumspor'un çileli deplasmanı
Muğla'dan giden itfaiyeciler enkazdan 24 saat sonra bir kişiyi kurtardı
YEREL HABERLER Muğla'dan giden itfaiyeciler enkazdan 24 saat sonra ...
Depremden etkilenenler için Marmaris'te hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Depremden etkilenenler için Marmaris'te hazırlıklar ...
(Görüntülü)24 SAAT SONRA KURTARILAN HATİCE, KURTARMA ÇALIŞMALARINA YARDIM ETMEK İSTEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)24 SAAT SONRA KURTARILAN HATİCE, KURTARMA ...
Muğla'dan deprem bölgesine ekipler ve araçlar gönderiliyor
YEREL HABERLER Muğla'dan deprem bölgesine ekipler ve araçlar ...
(Görüntülü) 112 DEPREMZEDE BODRUM&#039;A GETİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 112 DEPREMZEDE BODRUM'A GETİRİLDİ
112 depremzede Bodrum´a getirildi
YEREL HABERLER 112 depremzede Bodrum´a getirildi
112 depremzede Bodrum´a getirildi
YEREL HABERLER 112 depremzede Bodrum´a getirildi
Depremden etkilenen vatandaşların bazıları misafir edilmek üzere Bodrum'da getirildi
YEREL HABERLER Depremden etkilenen vatandaşların bazıları misafir ...
Muğla'daki otellerin depremzedelerin hizmetine açılması çağrısı
YEREL HABERLER Muğla'daki otellerin depremzedelerin hizmetine ...
Muğla'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Muğla'da depremzedeler için yardım kampanyası ...
Muğla'dan deprem bölgesine ekipler ve araçlar gönderildi
YEREL HABERLER Muğla'dan deprem bölgesine ekipler ve araçlar ...
MIYC Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları, deprem nedeniyle ertelendi
YEREL HABERLER MIYC Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları, deprem nedeniyle ...
Muğla'da fırtına nedeniyle koyda bağlı 7 tekne battı, iskelelerde hasar oluştu
YEREL HABERLER Muğla'da fırtına nedeniyle koyda bağlı 7 tekne battı, ...
(Görüntülü)MUĞLA&#039;DA ŞİDDETLİ RÜZGARDA İSKELELER PARÇALANDI, TEKNELER BATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MUĞLA'DA ŞİDDETLİ RÜZGARDA İSKELELER ...
Muğla'nın tüm ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi
YEREL HABERLER Muğla'nın tüm ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ...
Muğla'da eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Muğla'da eğitime 1 gün ara verildi
(Görüntülü) MUĞLA&#039;DA YOLDA MAHSUR KALANLARA KUMANYA DAĞITILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA'DA YOLDA MAHSUR KALANLARA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.