Masal bebek, 44 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

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MUĞLA (DHA)HATAY'da yıkılan binanın enkazında kalan 1,5 yaşındaki Masal bebek, 44 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde Hatay'da da çok sayıda bina yıkıldı. Hem yurt içinde hem de yurt dışından bölgeye gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erlerinden oluşan arama-kurtarma ekibi, ilk depremde yıkılan binanın enkazından 1,5 yaşındaki Masal bebeği 44 saat sonra sağ çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla MUĞLA (DHA)

2023-02-08 13:01:20



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