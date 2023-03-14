Bodrum'da okul servisi, alev alev yandı

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Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün motoru çalıştırmak için marşa bastığı okul servisinde yangın çıktı. Yaralanan olmazken, okul servisi, kullanılamaz hale geldi.

Ortakent pazar yerinin otoparkında, saat 12.30 sıralarında, park halindeki 48 S 1258 plakalı okul servisinin sürücüsü, motoru çalıştırmak için marşa bastı. Sürücü, kontak anahtarını çevirdiği sırada motordan önce duman ardından da alevler çıktı. Kendisini servisten atan sürücü, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi. Alevler, otoparkın çevresindeki ağaçlara da sıçradı. Ekipler, 1 saatlik çalışma sonunda yangını söndürdü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, okul servisi, kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-03-14 16:34:29



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