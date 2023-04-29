Bodrum'da makilik yangını

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, arazi ve makilikte yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Aspat Mandıra tepesi mevkinde arazi ve makilikte çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-04-29 22:06:59



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