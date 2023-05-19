Fethiye'de sahilde bin metrekarelik bayrak açıp, su altında resim sergilediler



Sedat ÜNAL / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz sahiline 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bin metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Ressam Günsenin Günel'in geliri depremzedelere bağışlanmak üzere yaptığı 15 resim su altında sergilendi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nda Muğla Çevre Koruma Vakfı'nın (MUÇEV), Ölüdeniz Sahili İşletmecisi Beach Of Lagoon, Aqua Lykia Dalış Okulu iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği düzenledi. Bu kapsamda sahile bin metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Bayrak dron ile görüntülendi. Ayrıca ressam Günsenin Günel'in yaptığı 15 resim, su altında sergilendi. Satışa sunulan resimlerin gelirinin depremzedeler için Fethiye Kaymakamlığı'na bağışlanacağı belirtildi. Etkinlik, vatandaşlardan ve tatilcilerden yoğun ilgi gördü. Sergi için dalış yapan serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy ile diğer dalgıçlar, su altı sergisini görüntüledi.

Beach Of Lagoon Plaj Müdürü Burak Ardahan, "Böyle özel bir günde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bin metrekarelik bayrak açarak kutlamak istedik. Aynı şekilde su altında da resim sergisi açtık. Onların da geliri depremzedeler için kullanılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tatilcilerde yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

Su altında resimleri sergilenen Ressam Günsenin Günel de "Daha önce de resimler yaparak gelirini köy okullarına bağışlıyordum. Bu kez böyle güzel bir ortamda hem plajda hem de su altında bir etkinlik yapmak istedik. Buraların temiz kalıp korunmasını da amaçlıyoruz. Dünyaca ünlü Ölüdeniz lagününde bir ilki yapmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Sedat ÜNAL

2023-05-19 17:52:25



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