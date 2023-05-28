Şarkıcı Fedon, Bodrum'da oyunu kullandı 

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)ŞARKICI Fedon Kalyoncu, oyunu Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullandı.
Cumhurbaşkanı 2'nci tur oylamasında 150 bin 651 seçmenin bulunduğu Bodrum´da vatandaşlar, oy verme işleminin başladığı saat 08.00´den itibaren sandık başına gitti. Seçim güvenliği kapsamında 450 kolluk görevlisinin görev yaptığı ilçede, şarkıcı Fedon Kalyoncu da Torba Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde kurulan sandıkta oyunu kullandı.
Oy kullanma işlemi sırasında Fedon, "Ulu Önder Atatürk'ümüzün kurduğu laik ve demokratik dönemin devamı için hayırlı olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-05-28 12:54:08
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