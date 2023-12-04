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        Çağdaş Bodrum'dan Galatasaray zaferi

        Basketbol SüperLigi'nde Çağdaş Bodrum Spor dev rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 87-77 yenmenin sevincini yaşıyor. Ligde tarihinin ilk sezonunda 10 haftada 3 galibiyete ulaşarak düşme hattının üzerinde kalan Bodrum ekibinde Antrenör Ender Arslan, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her şeyden önce üç haftadır iyi mücadele edip sonunda kaybetmek hakikaten kolay değil. Bir travmaya dönüşebiliyor ama hafta içinde iyi çalıştık ve maçtan önce de dediğim gibi Galatasaray`ı biraz ritminden çıkarmamız lazımdı. Galatasaray gibi potansiyelli bir takımı 77 sayıda tuttuk. Ekibimi tebrik ediyorum, analizde büyük emek ortaya koydular ama en büyük tebrik de oyunculara. Sadece galibiyetle ilgili değil, 3 haftadır iyi oyuna rağmen kaybederken ayağa kalkmayı başardılar" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:10
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        Çağdaş Bodrum'dan Galatasaray zaferi
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        Basketbol SüperLigi'nde Çağdaş Bodrum Spor dev rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 87-77 yenmenin sevincini yaşıyor. Ligde tarihinin ilk sezonunda 10 haftada 3 galibiyete ulaşarak düşme hattının üzerinde kalan Bodrum ekibinde Antrenör Ender Arslan, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her şeyden önce üç haftadır iyi mücadele edip sonunda kaybetmek hakikaten kolay değil. Bir travmaya dönüşebiliyor ama hafta içinde iyi çalıştık ve maçtan önce de dediğim gibi Galatasaray`ı biraz ritminden çıkarmamız lazımdı. Galatasaray gibi potansiyelli bir takımı 77 sayıda tuttuk. Ekibimi tebrik ediyorum, analizde büyük emek ortaya koydular ama en büyük tebrik de oyunculara. Sadece galibiyetle ilgili değil, 3 haftadır iyi oyuna rağmen kaybederken ayağa kalkmayı başardılar" ifadelerini kullandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - DHA

        2023-12-04 13:08:03

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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