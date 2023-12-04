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        Bodrum'da sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü

         MUĞLA'nınBodrumilçesinde, etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü, araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:30
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        Bodrum'da sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü
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         MUĞLA'nınBodrumilçesinde, etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü, araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü´nün Muğla ve çevresi için yaptığı uyarının ardından Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Kıbrıs Şehitleri Caddesi bir süre trafiğe kapanırken, araç sürücüleri akaryakıt istasyonuna sığındı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatırken, tıkanan mangalları da temizledi. Yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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