        Muğla Haberleri

        Muğla'da AK Parti tarafından görme engelliler için "Empati Parkuru" kuruldu

        –Muğla'nın Yatağan ilçesinde, görme engelli vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla AK Parti İlçe Başkanlığınca "Empati Parkuru" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 23:00 Güncelleme: 14.01.2026 - 23:03
        Muğla'da AK Parti tarafından görme engelliler için "Empati Parkuru" kuruldu
        İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Yatağan İlçe Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından 7–14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nde Engelli Adayı Empati Parkuru kuruldu.

        Parkur ile empati duygusunun güçlendirilmesi, erişilebilirlik bilincinin artırılması ve engelli bireylerin yaşamda karşılaştıkları engellerin daha iyi anlaşılması hedeflendi.

        Gözleri kapalı şekilde beyaz baston kullanarak 1 dakika boyunca empati parkurunda yürüyen vatandaşlar, yaşadıkları tecrübenin farkındalıklarını artırdığını ifade etti.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen AK Parti İlçe Koordinatörü ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çulhaoğlu, görme engelli bireylerin hayatın her alanında karşılaştığı engellerin, yalnızca onların değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

        Parkurun bu bilinçle hayata geçirildiğine dikkati çeken Çulhaoğlu, empati parkuru sayesinde vatandaşların kısa süreliğine de olsa görme engelli bireylerin dünyasını, erişilebilirlik, şehir planlaması ve toplumsal duyarlılığın ne denli hayati olduğunu deneyimleme imkanı bulduğunu ifade etti.

        AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Emre Karaöz de engelli bireylerin sosyal hayata tam ve eşit katılımını sağlamanın yalnızca belirli gün ve haftalarda değil yılın her günü kararlılıkla sürdürülmesi gereken bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

        AK Parti olarak, sosyal politikalar alanında engelli vatandaşları haklarını koruyan, hayatlarını kolaylaştıran ve fırsat eşitliğini güçlendiren her türlü çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceklerini aktaran Karaöz, etkinliğe katılım sağlayan teşkilat üyelerine, STK'lara ve vatandaşlara teşekkür etti.

