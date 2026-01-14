Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris'te ortaokul öğrencileri tarihi eserleri yapay zekayla canlandırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 22:34 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:34
        Marmaris'te ortaokul öğrencileri tarihi eserleri yapay zekayla canlandırdı
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ortaokul öğrencileri müzeye giderek, eserleri yapay zekayla canlandırıp videosunu sosyal medyada paylaştı.

        Evrenpaşa Ortaokulu, Türkçe, matematik ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin işbirliğiyle hayata geçirilen "Geçmişin Kodları: Teknoantik Projesi" kapsamında öğrenciler, Marmaris Kalesi'ndeki müzeye gitti.

        "Bu eserler taş değil, her birinin hikayesi var" temasıyla müzede ziyaret edilen eserler, yapay zeka kullanılarak canlandırıldı.

        Öğrencilerin eserler ve animasyon olarak yer alan figürleri, video klip haline getirilip sosyal medyada yayımlandı.

        -Kanuni Sultan Süleyman yaptırdığı kalenin burçlarında

        Öğrencilerin hazırladığı videoda Marmaris Kalesi’nin banisi Kanuni Sultan Süleyman, Roma dönemi eseri, bronz kadın heykeli "Leyla", Osmanlı ve antik dönem eserleri canlandırılıyor. Eserler ve dönemin yaşayan insanları eserlerden yapay zeka yardımıyla günümüze gelip canlanıyor.

        Okulun Türkçe öğretmeni Seda Demirtürk, "Geçmişin Kodları: Teknoantik Projesi" kapsamında öğrencilerin tarihsel empati kurmalarını, sadece korunması gereken değil anlaşılması, hissedilmesi gereken bir miras olarak görmelerinin hedeflendiğini söyledi.

        Eserlerin yalnızca incelenmekle kalınmadığını, yapay zeka teknolojilerini kullanarak canlandırıldığını ve geçmişle bugün arasında anlamlı bir bağ kurulduğuna dikkati çeken Demirtürk, "Teknolojiyi insanlık yararına kullanmaları, öğrenmeleri, kültürel mirasla teknoloji aracılığıyla bağlantı kurmaları önemli. Türkçe, matematik ve bilişim dersi olarak disiplinler arası bir çalışma yürüttük. Bir sonraki çalışmamız Milas'ta Beçin Kalesi'nde olacak. Surlar ve eğimler hesaplanacak. Tarihsel oyunlar oynayacağız. Oyunlarla çocuklar geçmişe gidip öğrenecekler. Öğrenciler, teknolojiyi tüketen değil, anlam üreten bireyler olarak sürece dahil oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

