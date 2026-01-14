Bodrum'da 5. BODTO Mandalin Kupası Yelken Yarışları başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen BODTO Mandalin Kupası Yelken Yarışları başladı.



Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ismiyle düzenlenen yarışlara katılanlar, İçmeler mevkisi açıklarında yelken açtı.



Optimist, ILCA ve RS Feva sınıfındaki yarışların ilk gününde Azerbaycan, Ukrayna, Bulgaristan ve Türkiye'den 221 sporcu mücadele etti.



Sporcuların farklı hava koşullarında en iyi dereceyi elde etmek için mücadele edeceği organizasyon, 17 Ocak'ta ödül töreniyle tamamlanacak.



