Muğla'daki koyda nesli tehlike altındaki Akdeniz foku görüntülendi

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda nesli tehlike altında olan Akdeniz foku görüntülendi.



Sahilde bulunan vatandaşlar, Akdeniz fokunun kıyıya yakın noktada yüzdüğünü fark etti.



Zaman zaman dalarak avlanan yetişkin fok, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.



Bir süre sahilde avlanan fok, daha sonra gözden kayboldu.



Fokun kıyıya yakın noktada yüzdüğü ve avlandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

