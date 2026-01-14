Habertürk
        Muğla'daki koyda nesli tehlike altındaki Akdeniz foku görüntülendi

        Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda nesli tehlike altında olan Akdeniz foku görüntülendi.

        Giriş: 14.01.2026 - 17:03 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:03
        Muğla'daki koyda nesli tehlike altındaki Akdeniz foku görüntülendi
        Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda nesli tehlike altında olan Akdeniz foku görüntülendi.

        Sahilde bulunan vatandaşlar, Akdeniz fokunun kıyıya yakın noktada yüzdüğünü fark etti.

        Zaman zaman dalarak avlanan yetişkin fok, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

        Bir süre sahilde avlanan fok, daha sonra gözden kayboldu.

        Fokun kıyıya yakın noktada yüzdüğü ve avlandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

