Fethiye'de bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılanmasına başlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.



Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Sefer K, Rabia G, Murat K. ile müşteki ve tarafların avukatları hazır bulundu.



Tutuksuz yargılanan Yağmur A, Hüseyin K. ile Emine T. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Duruşmada mahkeme başkanınca iddianamenin okunmasının ardından sanık Rabia G, olay günü bölgeye gelişlerini ve balkondan girerek sanıklar Sefer K. ve Murat K'ye evin kapısını nasıl açtığını anlattı.



Sefer K, Murat K. ve kendisinin maktul İbrahim Solak ile Yağmur A'nın yatak odasına girdiklerini ifade eden Rabia G, "Biz girince Yağmur 'Yapma dur' dedi. Bu sırada tüfek patladı. Sefer K, Yağmur'a 'Üstünü giy gidiyoruz' dedi. Ambulansı arayalım dedim ama Sefer K, maktulün kafasına sıktığını 5 dakikaya öleceğini söyledi. Olay anına kadar tüfeği hiç görmedim. Bizim oraya Yağmur A'yı almaya gittiğimizi sanıyordum. İbrahim abiyi severdim, böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım." dedi.



- "İbrahim'i ben vurmadım"



Sanık Sefer K. ise Yağmur A. ile geçmişte birlikte yaşadıklarını ve Yağmur A'nın altınlarını alarak kaçtığını ileri sürdü.



Yağmur'u olaydan önce kendisine "Gel beni al, beni bırakmıyor" dediğini iddia eden Sefer K, "Olayı anlattığım Hüseyin bana 'Gidelim ama boş gitmeyelim.' dedi. Tüfeği o verdi ve içerisine ses fişeği koyacağını söyledi. Ben silahta boş fişek olduğunu sanıyordum. İçeride kalabalık olacaklarını düşünerek korkutmak amacıyla silahı yanıma aldım. Odaya girdiğimizde İbrahim bana tabanca doğrulttu ateş de etti ama silahı tutukluk yaptı. Silaha mermi vermeye çalışıyordu. 'Burada seni vursam 1 dakika yatmam' dedi bana. Ben de oradaki yastığı ona doğru vurduğum sırada ses geldi. Sesi duyunca vurulduğumu zannettim ama maktul kanlar içindeydi. Hemen Yağmur A'nın elinden tüfeği almaya çalıştım. İbrahim'i ben vurmadım." diye konuştu.



Sanık Sefer K. de eve mağdur olarak anlatılan Yağmur A'yı kurtarma düşüncesiyle girdiğini, maktulün ölümüyle ilgisi bulunmadığını öne sürdü.



Yağmur A. ise Sefer K. ile geçmişte 2,5 yıllık ilişki yaşadığını ve Sefer K'nin kendisini darbettiğini, üzerine kredi çektiğini iddia etti.



Maktul İbrahim ile sürekli Sefer'den kaçtıklarını, son olarak Fethiye'ye geldiklerini anlatan Yağmur A, "Sefer'in zorla bana müstehcen yayınlar açtırdığı iddiaları gerçek değil. Orada zorla da kalmıyordum ve kimseden yardım istemedim. Ben 27 yaşındayım elimde telefonum var zor durumda kalsam yardım isteyebilirim ve kimse beni zorla çalıştıramaz. O gece gözümü açtığımda Sefer K, Rabia G, Murat K. karşımdaydı. Sefer'e 'Lütfen Sefer zarar verme' diye yalvardım. Silaha doğru gittiğimde ses geldi ve İbrahim kanlar içinde yatıyordu. 'Çocuk yaşıyor bir şeyler yapalım' dediğimde bana 'Kes sesini, benimle gelmezsen seni de öldürürüm' dedi. Telefonumu da elimden aldı." ifadelerini kullandı.



Yağmur A, iddianamede yer alan internette, "Eldeki barut izi nasıl geçer" şeklinde aramayı kendisinin yapmadığını öne sürdü.



Diğer sanıklar Hüseyin K. ile Emine T'nin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve eksiklerin giderilmesi, delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.



- Olay



İbrahim Solak'ın Esenköy Mahallesi'ndeki evinde 18 Mayıs 2025'te hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, başına mermi isabet eden Solak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.



Çevredeki güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek Manisa'da yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, olayla ilgileri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Tutuklu sanıklar Sefer K, Rabia G, Murat K. ile tutuksuz yargılanan Yağmur A, Hüseyin K. ile Emine T. hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.







