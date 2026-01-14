Ula'da Gündüz Bakımevinin temeli atıldı

–Muğla'nın Ula ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından, 65 çocuk kapasiteli Gündüz Bakımevinin temel atma törenini gerçekleştirdi.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çocukların güvenli, nitelikli ve çağdaş eğitim ortamlarında yetişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Emin Eller Gündüz Bakımevlerini il genelinde yaygınlaştırmaya devam ettiği belirtildi.



Menteşe, Fethiye, Ortaca, Yatağan, Seydikemer ve Bodrum'da 3 olmak üzere toplam 8 Gündüz Bakımevi ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesinin, diğer ilçelerde de yeni bakımevlerinin yapımı için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.



Açıklamaya göre, Ula Belediyesi'nden tahsis edilen 642 metrekarelik alanda hayata geçirilecek Emin Eller Gündüz Bakımevi'nin temel atma töreni düzenlendi.



65 çocuk kapasiteli olarak planlanan gündüz bakımevi, taşıt trafiği ve gürültüden uzak, doğayla iç içe ve korunaklı bir alanda inşa edilecek.



Projede alt katta idari ofisler ve yemekhane, üst katta ise sınıf alanları yer alacak. Engelli erişimine uygun şekilde tasarlanan yapı, çocukların açık ve kapalı alanlardan güvenli şekilde faydalanabileceği bir eğitim ortamı sunacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ortaca'da başlayıp Fethiye'de devam eden açılış ve temel atma törenleriyle çok sayıda hizmeti halkın kullanımına sunduklarını kaydetti.



Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında ülke genelinde gündüz bakımevi sayısını bine ulaştıracaklarını savundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da çocuklara güvenli bir ortam sunacak, ailelerin yaşamını kolaylaştıracak ve kentin sosyal yapısını güçlendirecek Ula Gündüz Bakımevi'nin temelinin geleceğin temeli olacağını aktardı.



Göreve geldikleri günden bu yana planladıkları projelerin yüzde 87'sini tamamladıklarına dikkati çeken Aras, ilçe belediyeleriyle birlikte 13 ilçenin tamamında, hiçbir siyasi ayrım gözetmeden halka verdikleri sözleri yerine getirdiklerini bildirdi.



Törene, CHP Parti Meclis Üyesi ve Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP İl Başkanı Nail Kızıl, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

