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        Demet Akalın, konser yolunda tekne kazası geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 17:12 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:13
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        Demet Akalın, konser yolunda tekne kazası geçirdi
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        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)ŞARKICI Demet Akalın'ın Aydın'ın Didim ilçesindeki konserine gitmek üzere Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'dan bindiği fiber tekne, beton iskeleye çarptı. Delinip, su alan fiber tekne kısa sürede batarken, Akalın ve 2 kişi teknelere servis yapan bir bot tarafından kurtarıldı. Akalın, o anları sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'da meydana geldi. Şarkıcı Demet Akalın, Didim ilçesindeki konser için 8 metre uzunluğundaki fiber tekneye bindi. İçerisinde 2 kişinin daha bulunduğu fiber tekne, hareket ettikten bir süre sonra marinadaki beton iskelelerden birine çarptı. Su alan fiber tekne kısa sürede batarken, Akalın ve 2 kişi, teknelere servis yapan bir bot tarafından kurtarıldı. Çarpmanın etkisiyle Akalın alnından hafif yaralandı.

        'ÇOK KÖTÜ BİR TEKNE KAZASI YAPTIK'

        Olayı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlatan Akalın, "İyiyim merak etmeyin. Alnımda şişlik var. Yurt dışından gelen çok fanım olduğu için onları bırakmak istemedim. Çok kötü bir tekne kazası yaptık. Tekne, iskeleye girdi. Ben gece aslında böyle şeyleri kullanmam ama 20 dakikada gideriz diye... Tekne saniyeler içinde battı. O tekneden nasıl sağ çıktık? Ben algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Fanlarım da gitmemiş, beklemiş beni. Sağ olsunlar. Ben iyiyim. Bodrum'a geri dönüyorum, tabi bir sitemim olacak. Ambulans çağırdık, bayağı bir süre gelmedi. Kaç kere arandı ambulans hayal meyal hatırlıyorum. O eczaneden Allah razı olsun. İlk müdahaleyi yaptı. Bir arkadaşımızın bayağı parmakları falan ezildi. Yalıkavak Marina'da iskeleye bir ışık koysaydınız da insanlar böyle acayip bir kaza yapmasaydı. Bir travma yaşamasaydı. Çok mesaj geldi dönemedim. Oradaki bir eczaneden yardım geldi; kendisine teşekkür ediyorum. Teknelere servis yapan bir bot, tesadüfi kurtardı bizi. Çocuklardan da Allah razı olsun" dedi.

        Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-25 17:11:43

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