Bodrum'da, kuruma noktasına gelen Mumcular Barajı´ndan su verilmeyecek

MUĞLA'nınBodrum ilçesindeki Mumcular Barajı, su seviyesi yüzde 8'e düşünce, su alımına kapatıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Baki Ülgen, "Bodrum'da suyun yetersiz olması nedeniyle kesintilerin yaşanması gündeme gelebilir" dedi.

Bodrum'da 18 milyon metreküp dolum hacmine sahip Mumcular Barajı'nda, 1 Ocak 2023 itibarıyla sadece 6,37 milyon metreküp su depolanabildi. Düşük rezerv nedeniyle 25 Nisan'a kadar Mumcular Barajı'ndan, su alınmadı. Bir gün sonra da barajdan su alınarak, Bodrum halkına verilmeye başlandı. Bu süreçte, alternatif su kaynaklarından besleme de yapıldı. Son olarak su seviyesinin yüzde 8'e düştüğü baraj, kapatılarak su iletimi kesildi.

'KESİNTİLER GÜNDEME GELEBİLİR'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (MUSKİ) Baki Ülgen, yer altı su kaynaklarının azalması, yağışların istenilen düzeyde olmaması ve artan su kullanımı nedeniyle Mumcular Barajı'ndaki suyun neredeyse tükendiğini belirtti. Ülgen, "Önemli bir su kaynağımız, su kalmaması nedeniyle kapatıldı. MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak ilave su kaynakları için önemli çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İlerleyen günlerde Bodrum'da suyun yetersiz olması nedeniyle kesintilerin yaşanması gündeme gelebilir. Bunun yaşanmaması için tüm ekiplerimizle gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Ancak sadece MUSKİ tarafından yapılan bu çalışmalar, tek başına yetersiz kalabilir. Diğer tüm kurum ve kuruluşlarda üzerlerine düşeni yapmalı ve Bodrum'un geleceği için büyük ölçekli bir içme suyu planlaması yapılmalıdır" dedi.