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        Down Sendromlu Milli Yüzücüler Cenk ve Gökhan, Ölüdeniz'de yüzdü

         Buyıl 4'üncüsü düzenlenen Fethiye Sporfest'in Ölüdeniz Open Water yarışmaları Kumburnu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Fethiye Kaymakamlığı organizasyonunda, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesindeki yarışmalara Türkiye Özel Sporcular Down Sendromu Yüzme Milli Takımı sporcuları Gökhan Kotan ve Cenk Keçeoğlu da katıldı. 4 kategoride 1217 sporcunun yer aldığı organizasyona 7 engelli sporcu da katıldı. 1.5 kilometrelik ilk etabın startını Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar ve Kumburnu Beach Of Lagoon Koordinatörü Burak Ardahan verdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 15:25 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:30
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        Down Sendromlu Milli Yüzücüler Cenk ve Gökhan, Ölüdeniz'de yüzdü
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         Buyıl 4'üncüsü düzenlenen Fethiye Sporfest'in Ölüdeniz Open Water yarışmaları Kumburnu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Fethiye Kaymakamlığı organizasyonunda, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesindeki yarışmalara Türkiye Özel Sporcular Down Sendromu Yüzme Milli Takımı sporcuları Gökhan Kotan ve Cenk Keçeoğlu da katıldı. 4 kategoride 1217 sporcunun yer aldığı organizasyona 7 engelli sporcu da katıldı. 1.5 kilometrelik ilk etabın startını Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar ve Kumburnu Beach Of Lagoon Koordinatörü Burak Ardahan verdi. 

        "YÜZMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

        Sporcuların kıyasıya mücadele verdiği yarışlarda down sendromlu milli yüzücüler Gökhan Kotan ve Cenk Keçeoğlu da Ölüdeniz Open Water yarışlarına katıldı. 1.5 kilometrelik parkurda yüzen down sendromlu yüzücüler Ölüdeniz'i çok sevdiklerini söyledi. Yüzmeyi çok sevdiğini belirten Haliç Üniversitesi BESYO Rekreasyon bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki down sendromlu milli yüzücü Cenk Keçeoğlu, "Haftada bir gün yüzüyorum. Yüzmek çok güzel bir duygu. Her zaman yüzmeye devam edeceğim" dedi.

        "OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM"

        Ailesiyle birlikte yarışlar için Fethiye'ye gelen down sendromlu milli yüzücü 33 yaşındaki Hasan Göktan Kotan ise 2009 yılından beri yüzdüğünü belirterek, "Kreşe gittiğimde yüzmeye başladım. Kreşten bugüne yüzüyorum. İlk başlarda sudan korkuyordum. Su korkumu yendim. Türkiye'de ve yurtdışında dereceler yaptım. Altın madalya aldım. Daha önce de Ölüdeniz'e gelmiştim. Bu ikinci gelişim. Bundan sonra da olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyorum. Türk bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Genel görüntüler

        - Milli yüzücü Cenk Keçeoğlu genel görüntü

        - Cenk Keçeoğlu'nun açıklamaları

        - Milli yüzücü Gökhan Kotan genel görüntü

        - Gökhan Kotan'ın açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla - Sedat ÜNAL

        2023-10-07 15:24:26

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