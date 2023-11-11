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        Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde motosiklet sürücüsü Yusuf Durgun´un (46) yol kenarındaki ağaca çarpıp, öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:00
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        Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, güvenlik kamerasında
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        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde motosiklet sürücüsü Yusuf Durgun´un (46) yol kenarındaki ağaca çarpıp, öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Fethiye ilçesi Tuzla Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı´nda, 7 Kasım'da saat 04.00 sıralarında Yusuf Durgun´un (46) kontrolünü yitirdiği 48 AAL 507 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durgun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Öte yandan kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Durgun'un hızla ağaca çarptığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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