Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

MUĞLA'nınFethiye ilçesinde motosiklet sürücüsü Yusuf Durgun´un (46) yol kenarındaki ağaca çarpıp, öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Fethiye ilçesi Tuzla Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı´nda, 7 Kasım'da saat 04.00 sıralarında Yusuf Durgun´un (46) kontrolünü yitirdiği 48 AAL 507 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durgun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Durgun'un hızla ağaca çarptığı görüldü.

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