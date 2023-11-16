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        Mermer fabrikasındaki iş kazasında Ozan'ın ölümüne 1 tutuklama

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, çalıştığı mermer fabrikasında makineyle kesim yaparken başına mermer blok düşen Ozan Durmuş'un (24), ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden fabrikanın işletme sorumlusu Memduh Gençdoğan (48) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:38
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        Mermer fabrikasındaki iş kazasında Ozan'ın ölümüne 1 tutuklama
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, çalıştığı mermer fabrikasında makineyle kesim yaparken başına mermer blok düşen Ozan Durmuş'un (24), ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden fabrikanın işletme sorumlusu Memduh Gençdoğan (48) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Olay, dün saat 11.00 sıralarında Menteşe'nin Paşapınarı Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında meydana geldi. Ozan Durmuş, çalıştığı fabrikada katrak makinesi ile kesim yaptığı sırada başına mermer blok düştü. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın işletme sorumlusu Memduh Gençdoğan, üretim müdürü İsmet Ç., iş sağlığı uzmanı Murat S., kesim alanı sorumlusu Hüseyin Y. ve İsmail B., gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Memduh Gençdoğan 'taksirle ölüme neden olma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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