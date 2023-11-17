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        Bodrum'da 81 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nınBodrumilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 81 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:00
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        Bodrum'da 81 kaçak göçmen yakalandı
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        MUĞLA'nınBodrumilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 81 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 15 Kasım'da saat 06.10 ve 06.30'da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 81 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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