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        Çağdaş Bodrum'un rakibi Galatasaray

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:08
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        Çağdaş Bodrum'un rakibi Galatasaray
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        BASKETBOLSüperLigi'ndeki ilk yılında çıktığı 9 maçın 2'sini kazanıp 7 yenilgi alan Çağdaş Bodrum Spor yarın İstanbul deplasmanında Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Galatasaray bu yıl ligde 4 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

        2023-12-02 10:04:17

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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