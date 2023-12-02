Çağdaş Bodrum'un rakibi Galatasaray

BASKETBOLSüperLigi'ndeki ilk yılında çıktığı 9 maçın 2'sini kazanıp 7 yenilgi alan Çağdaş Bodrum Spor yarın İstanbul deplasmanında Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Galatasaray bu yıl ligde 4 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

2023-12-02 10:04:17

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