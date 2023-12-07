Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK moral depoladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK moral depoladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inciLig'degeçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek tekrar çıkışa geçen Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Menemen FK'yı eleyip moral depoladı. Evinde geriye düşmesine rağmen pes etmeyen yeşil-beyazlılar 2-1'lik galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı. Hafta sonu ise ligde Tuzlaspor'u konuk edecek Ege ekibinin teknik patronu İsmet Taşdemir değerlendirmelerde bulundu. Menemen FK maçının zor geçtiğini belirten deneyimli teknik adam, "Bu maçta memnun olduğum ve memnun kalmadığı şeyler oldu. Kazanma isteğimiz ve coşkumuz beni memnun etti. Uzun süredir görev alamayan arkadaşlarımız oynadı. Futbolcularımız da zorlu maçın üstesinden geldiler. Galibiyet her zaman güzeldir" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması
        Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Bobinajcı İlknur usta!
        Bobinajcı İlknur usta!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı

        Benzer Haberler

        Muğlalı arıcı 60 yıldır en iyi balı üretmek için çalışıyor
        Muğlalı arıcı 60 yıldır en iyi balı üretmek için çalışıyor
        Çağdaş Bodrum seri peşinde
        Çağdaş Bodrum seri peşinde
        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bodrum'da 81 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı (3)
        Bodrum'da 81 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı (3)
        Bodrum'da gözaltına alınan 10 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 8'i tutuklan...
        Bodrum'da gözaltına alınan 10 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 8'i tutuklan...
        Bodrum'da 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin anne ve babasının yargılanması...
        Bodrum'da 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin anne ve babasının yargılanması...