Fethiyespor galibiyeti hatırladı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 yenen Fethiyespor galibiyeti hatırladı. Evinde 3 puanı hanesine yazdıran Muğla ekibi 4 maç aradan sonra kazanıp 22 puana yükseldi ve Play-Off yolunda ümitlendi. Teknik Direktör Taner Gülleri, 2-0'lık galibiyetin ardından moral bulduklarını ifade etti. Gülleri, "Kazanmamız çok önemliydi. Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar aldık. Artık çıkışa geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 yenen Fethiyespor galibiyeti hatırladı. Evinde 3 puanı hanesine yazdıran Muğla ekibi 4 maç aradan sonra kazanıp 22 puana yükseldi ve Play-Off yolunda ümitlendi. Teknik Direktör Taner Gülleri, 2-0'lık galibiyetin ardından moral bulduklarını ifade etti. Gülleri, "Kazanmamız çok önemliydi. Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar aldık. Artık çıkışa geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,
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