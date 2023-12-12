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        Fethiyespor galibiyeti hatırladı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 yenen Fethiyespor galibiyeti hatırladı. Evinde 3 puanı hanesine yazdıran Muğla ekibi 4 maç aradan sonra kazanıp 22 puana yükseldi ve Play-Off yolunda ümitlendi. Teknik Direktör Taner Gülleri, 2-0'lık galibiyetin ardından moral bulduklarını ifade etti. Gülleri, "Kazanmamız çok önemliydi. Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar aldık. Artık çıkışa geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:55
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        Fethiyespor galibiyeti hatırladı
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 yenen Fethiyespor galibiyeti hatırladı. Evinde 3 puanı hanesine yazdıran Muğla ekibi 4 maç aradan sonra kazanıp 22 puana yükseldi ve Play-Off yolunda ümitlendi. Teknik Direktör Taner Gülleri, 2-0'lık galibiyetin ardından moral bulduklarını ifade etti. Gülleri, "Kazanmamız çok önemliydi. Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar aldık. Artık çıkışa geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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