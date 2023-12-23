Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Çağdaş Bodrum Spor - Merkezefendi Belediyesi Basket: 88- 84 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:46 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağdaş Bodrum Spor - Merkezefendi Belediyesi Basket: 88- 84 
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON:Menteşe

        HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün

        ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 13, Can Uğur 5, Alibegovic 11, Ahmet 9, Johnson 5, Warren 21, Fatih 7, Erkan 2, Moore 8, Cavit 7

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 14, Mason 12, Bleijenbergh 14, Lomazs 12, Ragıp Berke Atar 2, Wright 18, Berke Aygündüz 2, Pecarski 8, Çağatay 2

        1'İNCİ PERİYOT: 19-29

        İLK YARI: 36-53

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-72

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Cağdaş Bodrum Spor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Muğla'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi Çağdaş Bodrum karşılaşmayı 4 sayı farkla 88-84 kazanmayı bildi. Maçın ilk çeyreğinde etkili olan taraf konuk Merkezefendi Belediyesi Basket oldu ve Denizli ekibi ilk periyodu 29-19 önde tamamladı. Merkezefendi ikinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü, devreye 53-36 galip girdi. Üçüncü periyodu da 72-60 önde bitiren Merkezefendi son çeyrekte ise üstünlüğü Bodrum'a kaptırdı. Son periyotta toparlanan Çağdaş Bodrum Spor maçı 88-84 kazanmasını bildi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla - Cavit AKGÜN / MUĞLA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        O gemi sökülüyor!
        O gemi sökülüyor!
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bodrum'da "Nartugan" kutlandı
        Bodrum'da "Nartugan" kutlandı
        Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları, Muğla'd...
        Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları, Muğla'd...
        Görsel sanatlar öğretmeni sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine...
        Görsel sanatlar öğretmeni sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine...
        Bodrum'da turizmcileri yeni yıl heyecanı sardı
        Bodrum'da turizmcileri yeni yıl heyecanı sardı
        Fethiyespor evinde oynayacak
        Fethiyespor evinde oynayacak
        Muğla'da kayan yolcu otobüsü uçurumun kenarında durabildi
        Muğla'da kayan yolcu otobüsü uçurumun kenarında durabildi