Çağdaş Bodrum Spor - Merkezefendi Belediyesi Basket: 88- 84
SALON:Menteşe
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün
ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 13, Can Uğur 5, Alibegovic 11, Ahmet 9, Johnson 5, Warren 21, Fatih 7, Erkan 2, Moore 8, Cavit 7
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 14, Mason 12, Bleijenbergh 14, Lomazs 12, Ragıp Berke Atar 2, Wright 18, Berke Aygündüz 2, Pecarski 8, Çağatay 2
1'İNCİ PERİYOT: 19-29
İLK YARI: 36-53
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-72
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Cağdaş Bodrum Spor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Muğla'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi Çağdaş Bodrum karşılaşmayı 4 sayı farkla 88-84 kazanmayı bildi. Maçın ilk çeyreğinde etkili olan taraf konuk Merkezefendi Belediyesi Basket oldu ve Denizli ekibi ilk periyodu 29-19 önde tamamladı. Merkezefendi ikinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü, devreye 53-36 galip girdi. Üçüncü periyodu da 72-60 önde bitiren Merkezefendi son çeyrekte ise üstünlüğü Bodrum'a kaptırdı. Son periyotta toparlanan Çağdaş Bodrum Spor maçı 88-84 kazanmasını bildi.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla - Cavit AKGÜN / MUĞLA,
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