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        Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları, Muğla'da başladı

        Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları, Muğla'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:56 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:10
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        Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları, Muğla'da başladı
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        Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları, Muğla'da başladı.

        Ula ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda startı verilen yarışlara, 50 kulüp ve 1200 sporcu katılıyor.

        Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, basın mensuplarına, Muğla ve ilçelerinde yıl boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        İki gün sürecek Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Açıkbaş, "Bugün ilk etap Ula Göleti etrafında, yarınki etap ise tarihi Muğla evlerinin bulunduğu dar sokaklarda yapılacak. Şampiyonada 1200 sporcunun yanı sıra idareci, antrenör ve ailelerle yaklaşık 1500'e yakın misafiri ağırlıyoruz." diye konuştu.

        Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu ise organizasyonda sporcuların kıyasıya mücadele vereceğini kaydetti.

        Muğla'nın iklimi, coğrafyası ve doğal güzellikleriyle ülkenin önde gelen şehirlerinden olduğuna işaret eden Çolakoğlu, "Ülkenin değerlerine ve çocuklarına bu ortamı hazırlayan yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Oryantiring, genç bir branş olmakla birlikte son yıllarda biraz daha yükselen bir trende geçti. Tam bir aile sporu. Eğlenceli, heyecanlı ve zeka gerektiren bir spor. Akademik başarıya da etkisi olan muhteşem bir doğa sporu." ifadelerini kullandı.

        Şampiyona, yarın Menteşe ilçesinde yapılacak tarihi Muğla evleri yarışları ile tamamlanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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