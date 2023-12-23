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        Fethiyespor evinde oynayacak

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 1-0 kaybeden Fethiyespor, ilk devrenin son maçında yarın evinde 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Doğukan Yıldırım düdük çalacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Taner Gülleri, 2023 yılının son maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Devre arasına moralli girmek istiyoruz. Evimizde galip geleceğimize inanıyoruz" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:01
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        Fethiyespor evinde oynayacak
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 1-0 kaybeden Fethiyespor, ilk devrenin son maçında yarın evinde 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Doğukan Yıldırım düdük çalacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Taner Gülleri, 2023 yılının son maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Devre arasına moralli girmek istiyoruz. Evimizde galip geleceğimize inanıyoruz" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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