Çağdaş Bodrum son saniyede yıkıldı Basketbol Süper Ligi'nde dev rakibi Fenerbahçe'yi ilk kez iç saha maçında konuk eden Çağdaş Bodrum, galibiyeti son saniyede kaçırdı.

Basketbol Süper Ligi'nde dev rakibi Fenerbahçe'yi ilk kez iç saha maçında konuk eden Çağdaş Bodrum, galibiyeti son saniyede kaçırdı.

EuroLeague'in formda takımı olan sarı-lacivertliler önünde tıklım tıklım dolu Menteşe Spor Salonu'nda başa baş bir oyun sergiyen Bodrum ekibi, Johnson'la son saniyede iki kez ayağına kadar gelen kazanma fırsatını kaçırınca 1 sayı farkla 93-92'lik yenilgiye razı oldu. Ligde 16 haftada 5 galibiyette kalan Çağdaş Bodrum, düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket'in kendisini yakalamasına engel olamadı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,