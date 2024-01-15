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        Çağdaş Bodrum son saniyede yıkıldı

        Basketbol Süper Ligi'nde dev rakibi Fenerbahçe'yi ilk kez iç saha maçında konuk eden Çağdaş Bodrum, galibiyeti son saniyede kaçırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:02 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:02
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        Çağdaş Bodrum son saniyede yıkıldı
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        Basketbol Süper Ligi'nde dev rakibi Fenerbahçe'yi ilk kez iç saha maçında konuk eden Çağdaş Bodrum, galibiyeti son saniyede kaçırdı.

        EuroLeague'in formda takımı olan sarı-lacivertliler önünde tıklım tıklım dolu Menteşe Spor Salonu'nda başa baş bir oyun sergiyen Bodrum ekibi, Johnson'la son saniyede iki kez ayağına kadar gelen kazanma fırsatını kaçırınca 1 sayı farkla 93-92'lik yenilgiye razı oldu. Ligde 16 haftada 5 galibiyette kalan Çağdaş Bodrum, düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket'in kendisini yakalamasına engel olamadı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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