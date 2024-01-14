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        Muğla'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:41
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        Muğla'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Handan Ustaoğlu idaresindeki 34 BSM 425 plakalı otomobil, Hamit Mahallesi'nde, su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan otomobilde, Ustaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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