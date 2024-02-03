Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Dev ekran televizyonu motosikletle taşıdılar

        MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, motosikletteki 2 kişi, dev ekran televizyonu hiçbir güvenlik önlemi olmadan yaklaşık 2 kilometre taşıdı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 10:38 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev ekran televizyonu motosikletle taşıdılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, motosikletteki 2 kişi, dev ekran televizyonu hiçbir güvenlik önlemi olmadan yaklaşık 2 kilometre taşıdı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı.

        Bodrum´un Kumbahçe Mahallesi Doktor Mümtaz Ataman Caddesi´nde dün saat 15.00 sıralarında motosikletteki sürücü ile arkasındaki yolcunun 70 inçlik televizyon taşıdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Sürücü ve yolcunun kask takmadıkları görüldü. Görüntülerde, yolcunun bir eliyle motosikleti, diğer eliyle de televizyonu tuttuğu görüldü. Motosikletteki yaklaşık 2 kilometre süren tehlikeli yolculuk, Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Yine sadece galibiyet"
        "Yine sadece galibiyet"
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        'Apollo' hayatını kaybetti
        'Apollo' hayatını kaybetti
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı

        Benzer Haberler

        Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te esnafı ziyaret...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te esnafı ziyaret...
        Oturduğu dairenin balkonundan düşüp öldü
        Oturduğu dairenin balkonundan düşüp öldü
        Muğla'da motosikletle 178 ekran televizyonu taşıma anı cep telefonuyla görü...
        Muğla'da motosikletle 178 ekran televizyonu taşıma anı cep telefonuyla görü...
        Muğla'da cep telefonu bataryasının patlama anı kameraya yansıdı
        Muğla'da cep telefonu bataryasının patlama anı kameraya yansıdı
        Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
        Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı