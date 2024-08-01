Trabzonspor-Ruzomberok maçı CANLI YAYIN

STAT: Papara Park

HAKEM: Nenad Minakovic (Sırbistan)

SAAT: 20.30

YAYIN: A Spor

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Ozan, Visca, Cihan, Trezeguet, Draguş.

Ruzomberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Gerec.

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ruzomberok'u ağırlıyor. Bordo-mavililer, Slovakya'da oynanan ilk maçı Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR? Bordo-mavili ekip her türlü galibiyet, beraberlik veya 1 farklı mağlubiyetlerde adını bir üst tura yazdıracak. 2 farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 3 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Ruzomberok geçecek. REKLAM

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ Temsilcimiz turu geçmesi durumunda 3. Eleme turunda Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda 3. Eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak. Borda-mavili ekip bu turda elenmesi halinde ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

SAVIC KADRODA YOK Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemiyor.