Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edilecek | Dış Haberler

        Son dakika haberi ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edilecek

        Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya'da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin bugün Ankara'da MİT koordinasyonunda takas edileceği duyuruldu. 3'ü ABD'li, 8'i Rus; 7 ülkeden 26 kişi takas ediliyor.

        Giriş: 01.08.2024 - 16:30 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD ve Rusya’nın yanı sıra Almanya, Slovenya ve Belarus’u içeren anlaşma çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’in de aralarında bulunduğu 3 ABD vatandaşı ve Rus esirlerin bugün Ankara'da takas edileceği bildirildi.

        Üst düzey ABD’li bir yetkili, Gershkovich’in yanı sıra ABD'li deniz piyadesi Paul Whelan ve Rus-Amerikan radyo gazetecisi Alsu Kurmasheva'nın da Biden yönetimi tarafından kabul edilen anlaşma kapsamında serbest bırakılacağını doğruladı.

        Anlaşma çerçevesinde 8’i Rus 26 kişinin serbest bırakılacağı kaydedilirken, aralarında Kremlin muhalifi İngiltere ve Rusya çifte vatandaşı Vladimir Kara-Murza, Rus muhalif Ilya Yashin ve insan hakları savunucusu Oleg Orlov’un da bulunduğu kaydedildi.

        ABD'li tutukluları taşıyan Rusya uçağı Ankara'ya indi.

        3'ü ABD'li, 8'i Rus; 26 kişi takas ediliyor.

        II. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BERİ İLK

        Rusya ile ABD arasında esir takası Türkiye'nin girişimleri ile gerçekleşti. İkisi çocuk 26 kişinin takası Ankara’da MİT gözetiminde ve girişimleriyle oluyor.

        Konu yaklaşık 1 aydır MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Rusya ve ABD ile yaptığı görüşmeler neticesinde hayata geçti.

        İkinci Dünya Savaşından bu yana ilk kez bu sayıda rehine takasi gerçekleşmiş oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        Alevlerin sardığı balkonun tavanı çöktü! Son anda kurtuldular
        Alevlerin sardığı balkonun tavanı çöktü! Son anda kurtuldular
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        İstanbul'da ilginç anlar: Evdeki hırsızları gören köpek oralı bile olmadı
        İstanbul'da ilginç anlar: Evdeki hırsızları gören köpek oralı bile olmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"