Son dakika haberi ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edilecek
Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya'da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin bugün Ankara'da MİT koordinasyonunda takas edileceği duyuruldu. 3'ü ABD'li, 8'i Rus; 7 ülkeden 26 kişi takas ediliyor.
ABD ve Rusya’nın yanı sıra Almanya, Slovenya ve Belarus’u içeren anlaşma çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’in de aralarında bulunduğu 3 ABD vatandaşı ve Rus esirlerin bugün Ankara'da takas edileceği bildirildi.
Üst düzey ABD’li bir yetkili, Gershkovich’in yanı sıra ABD'li deniz piyadesi Paul Whelan ve Rus-Amerikan radyo gazetecisi Alsu Kurmasheva'nın da Biden yönetimi tarafından kabul edilen anlaşma kapsamında serbest bırakılacağını doğruladı.
Anlaşma çerçevesinde 8’i Rus 26 kişinin serbest bırakılacağı kaydedilirken, aralarında Kremlin muhalifi İngiltere ve Rusya çifte vatandaşı Vladimir Kara-Murza, Rus muhalif Ilya Yashin ve insan hakları savunucusu Oleg Orlov’un da bulunduğu kaydedildi.
ABD'li tutukluları taşıyan Rusya uçağı Ankara'ya indi.
3'ü ABD'li, 8'i Rus; 26 kişi takas ediliyor.
II. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BERİ İLK
Rusya ile ABD arasında esir takası Türkiye'nin girişimleri ile gerçekleşti. İkisi çocuk 26 kişinin takası Ankara’da MİT gözetiminde ve girişimleriyle oluyor.
Konu yaklaşık 1 aydır MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Rusya ve ABD ile yaptığı görüşmeler neticesinde hayata geçti.
İkinci Dünya Savaşından bu yana ilk kez bu sayıda rehine takasi gerçekleşmiş oldu.