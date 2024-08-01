AK Parti Sözcüsü Çelik'ten takas açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT'in koordinesinde Ankara'da gerçekleşen esir takasının, Türkiye'nin müzakere ve barış odaklı kapasitesini bir kere daha ortaya koyduğunu belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü çok taraflı ve barış odaklı diplomasinin sonuçlar üretmeye devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirdiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÖNEMLİ HALE GELDİ"

"Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı, Türkiye'nin diplomatik sorun çözme kapasitesini dünyanın en güvenilir zemini haline getirmiştir. Bölge ve dünya barışının tehlikede olduğu bir dönemde Türkiye'nin rolü çok daha önemli hale gelmiştir. MİT Başkanlığımızın güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde Ankara'da 7 ülkenin cezaevlerindeki 26 şahsın takası yapılmıştır. MİT başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye'nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin yürüttüğü çok taraflı ve barış odaklı diplomasi sonuçlar üretmeye devam etmektedir. Türkiye bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirmektedir. Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı,… — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 1, 2024

"EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUZ"

Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 'yurtta sulh, cihanda sulh' şiarı ile bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor."