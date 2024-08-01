Paris'te ortalık karıştı! Cinsiyet tartışmaları var
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turunda Cezayirli Imane Khelif ile karşılaşan İtalyan boksör Angela Carini, müsabakanın 46 saniyesinde çekildi. Daha önce IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda testesteron seviyesi nedeniyle diskalifiye edilen Khelif için Cezayir Olimpiyat Komitesi'nden de İtalyan Olimpiyat Komitesi'nden de açıklama geldi. Daha önce Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda da mücadele eden Cezayirli boksörün, yarı finalde Busenaz Sürmeneli ile karşılaşma ihtimali bulunuyor
2024 Paris Olimpiyat Oyunları devam ederken Cezayirli Imane Khelif ve İtalyan Angela Carini boksta son 16 turunda yarı sıklet maçında karşı karşıya geldi. İtalyan sporcu müsabakanın 46. saniyesinde müsabakadan çekilirken Imane Khelif bir üst tura yükseldi. Müsabakanın ardından ise Imane Khelif hakkında 'cinsiyet tartışmaları' gündeme oturdu.
Cezayir Olimpiyat Komitesi (COA), daha önce boksör İmane Khelif'in Paris Olimpiyatları'na katılımı konusunda ortaya atılan 'cinsiyet' iddialarını kınamıştı.
Khelif, Paris 2024'e katılımı tartışmalı olan iki sporcudan biri. Khelif, daha önce Yeni Delhi'deki Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan 'cinsiyet testini' 'testesteron seviyesi' nedeniyle men edilmişti.
Tayvanlı Ln-Tu-ting de aynı organizasyonda bronz madalya kazanmış; yine aynı şekilde cinsiyet uygunluk testini geçemediği için bronz madalyası elinden alınmıştı.
İtalya'nın aile bakanı Eugenia Roccella ve spor bakanı Andrea Abodi, Paris'teki uygunluk kuralları konusunda endişelerini dile getirdiler ve bu endişeler, kadınlar boks müsabakasındaki bazı boksörler tarafından da paylaşıldı.
Cezayir Olimpiyat Komitesi yaptığı açıklamada "COA, saygın atletimiz İmane Khelif'in bazı yabancı medya kuruluşları tarafından asılsız propaganda ile hedef alınmasını ve kötülenmesini şiddetle kınamaktadır." dedi.
Salı günü IOC sözcüsü Mark Adams da "Bu sporcular yıllardır birçok kez yarıştılar, aniden ortaya çıkmadılar - Tokyo'da da yarıştılar." ifadelerini kullandı.
2023 Boks Dünya Şampiyonası, Khelif ve Lin'in diskalifiye edildiği etkinlik, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından düzenlendi. Ancak geçen haziran ayında, Rusya'nın başkanlık ettiği bu kuruluş, IOC tarafından sporun dünya yönetim organı statüsünden çıkarıldı ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki boks müsabakalarını düzenleyen IOC, Paris 2024 için de aynı görevi üstlendi.
Cezayirli Imane Khelif daha önce 2020 yılında milli boksörümüz Esra Yıldız ile karşılaşmış; altın madalyayı Esra Yıldız kazanmıştı.