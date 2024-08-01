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        Haberler Dünya Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikast bu binada mı gerçekleşti? | Dış Haberler

        Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikast bu binada mı gerçekleşti?

        Hamas lideri Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere geldiği Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Suikastın yankıları sürerken, İran Devrim Muhafızları ile ilgili Telegram hesapları Haniye'nin hedef alındığını iddia ettikleri binanın görüntülerini paylaştı. New York Times'a konuşan İranlı yetkililer de bu iddiayı doğruladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 13:28 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:38
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        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
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        Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da bulunduğu konutta uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin yankıları sürüyor. İran, saldırıya ait detaylı bilgi vermedi ancak dün İran devlet medyasında yer alan haberde, saldırının 31 Temmuz gecesi 02.00 sularında gerçekleştiği ifade edilmişti.

        İran'da saldırıya ilişkin henüz başka bir açıklama yapılmadı. İran Devrim Muhafızları ile ilgili Telegram hesapları da Hamas lideri Haniye'nin hedef alındığını iddia ettikleri binanın görüntülerini paylaştı.

        New York Times'a konuşan İranlı yetkili iddiayı doğruladı. Haberde, yer alan fotoğrafta binanın bir bölümünün yeşil bir örtüyle kapatıldığı görüldü. Saldırıdan birkaç gün önce çekilen uydu fotoğraflarındaysa binanın dışında böyle bir örtü olmadığına dikkat çekildi.

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        NYT'YE KONUŞAN İRANLI YETKİLİ DOĞRULADI

        NYT'ye konuşan bir İranlı yetkili, binanın Haniye'nin öldürüldüğü yer olduğunu söyledi. NYT de haberinde binanın konumunun patlamaya dair gelen ilk verilerle tutarlı olduğunu yazdı.

        Saldırının Haniye'nin kaldığı odaya düzenlediği iddia edildi. Olası bir hava saldırısında binanın daha fazla hasar alacağı belirtildi.

        İsrail'den saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama ya da doğrulama gelmedi.

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        #Hamas
        #İsmail Haniye
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