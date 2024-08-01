İsrail'den Hamas ve Hizbullah'a darbe: Hamas'ın yeni lideri kim olacak? İran nasıl bir cevap verecek?

İsrail, 7 Ekim'den beri devam eden çatışma sürecindeki en kritik iki operasyonunu gerçekleştirerek aynı gece içinde hem Hamas lideri Haniye'ye, hem de Hizbullah'ın askeri lideri Fuad Şükr'e suikast düzenledi.

Hamas lideri Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için gittiği Tahran'da kaldığı otelde hayatını kaybetti. Fuad Şükr de Beyrut'ta öldürüldü.

HAMAS'A NE OLACAK?

Ilımlı kanattan gelen ve 2004 yılında beri Filistin'in en etkili siyasetçilerinden olan Haniye'nin ölümü, ateşkes görüşmelerini fiili olarak durdururken, yeni liderlik için öne çıkan üç aday var: Yahya Sinwar, Khaled Mashel ve Mohammed Zahar.

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Yahya Sinwar, Gazze Şeridi'nin fiili lideri ve birçok kez İsrail hapishanelerinde kalmış sertlik yanlısı bir Hamas üyesi.

Khaled Mashel, Haniye'nin Hamas liderliğindeki selefi konumunda. Kendisi 1997 yılında o dönem de İsrail'in başbakanlığını yapan Netanyahu'nun emriyle Mossad ajanları tarafından zehirlenmiş, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın baskısıyla Mashel'in panzehire ulaşması sağlanmıştı.

Üçüncü öne çıkan kişi olan Zahar ise Haniye'nin bakanlığını yapmıştı.

Bugün İsrail'in duyurduğu bir diğer haber ise Haniye'nin şokuyla sarsılan Hamas'a bir darbe daha vurdu: Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın komutanı, İsrail'in en çok aranan adamı Muhammed Deif öldürüldü.

13 Temmuz'da Han Yunus'a hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, Deif'in öldüğünü bugün doğruladığını bildirdi.

Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü Haberi Görüntüle

Hamas'ın siyasi ve askeri liderlerinin öldürülmesi, İsrail hükümetinin ateşkes istemediğinin en büyük göstergelerinden biri olarak görülürken, hem Hamas'ın hem de İsrail'in daha da sert bir tutum belirlemesi bekleniyor.

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Hizbullah için de durum benzer. Yaklaşık 45 yıldır İsrail'le savaşan Hizbullah, askeri liderinin ölümüyle büyük bir yara aldı. İsrail tarafı Hizbullah'a geniş çaplı bir operasyon düzenleyeceğinin sinyalini haftalardır verirken, öldürülen Şükr ABD'nin en çok arananlar listesindeydi.