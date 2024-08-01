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        Haberler Dünya Son dakika: Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü | Dış Haberler

        Son dakika haberi İsrail duyurdu: Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü

        İsrail ordusu, Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in bu ay Gazze'ye yapılan bir hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:07
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        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
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        İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri Haniye'ye suikast düzenleyerek öldürmesinin ardından grubun muhtemel dört lider adayından biri olan Muhammed Deif'in, 13 Temmuz'da Han Yunus bölgesine yaptıkları bir hava harekatında öldürüldüğünü duyurdu.

        İsrail Savunma Bakanı Gallant, bir paylaşım yaparak Deif'in ölümünü doğruladı. Gallant, şu ifadeleri kullandı:

        "'Gazze'nin Usame Bin Ladin'i' Muhammed Deif, 13.07.24 tarihinde öldürüldü.

        Bu, Hamas'ın Gazze'de askeri ve idari bir otorite olarak tasfiye edilmesi sürecinde ve bu savaşın hedeflerine ulaşılmasında önemli bir kilometre taşıdır.

        Operasyon IDF ve ISA tarafından hassas ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirildi. Operasyon Hamas'ın parçalanmakta olduğu, Hamaslı teröristlerin ya teslim olabileceği ya da yok edileceği gerçeğini gösteriyor. İsrail savunma teşkilatı, 7 Ekim katliamının hem planlayıcıları hem de failleri olan Hamas teröristlerinin peşine düşecek. Bu görev tamamlanıncaya kadar dinlenmeyeceğiz."

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        MUHAMMED DEİF

        Muhammed Deif, Hamas'ın askeri kanadının en önde gelen komutanıydı. İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı yöneten Deif, Gazze'deki tünellerin de mimarlarındandı.

        Hamas'ın askeri lideri ve en baskın figürlerinden biri olan Deif, İsrail'in en çok arananlar listesinin en başında yer alıyordu.

        Deif, İsrail saldırılarında bir gözünü kaybetmişti.

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