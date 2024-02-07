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        'Bodrum Yarımadası'nda yağışlar devam etmezse su stresi devam edecek'

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a şubat ayında hiç yağış düşmeyince Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 15'te, Geyik Barajı'ndaki su seviyesi de yüzde 56'da kaldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Önümüzdeki dönemde bahar aylarında yağışların devam etmemesi durumunda, yarımada genelindeki su stresinin devam edeceği anlamına geliyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:10
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        'Bodrum Yarımadası'nda yağışlar devam etmezse su stresi devam edecek'
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        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a şubat ayında hiç yağış düşmeyince Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 15'te, Geyik Barajı'ndaki su seviyesi de yüzde 56'da kaldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Önümüzdeki dönemde bahar aylarında yağışların devam etmemesi durumunda, yarımada genelindeki su stresinin devam edeceği anlamına geliyor" dedi.

        Bodrum'a içme suyu sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarındaki su seviyesi, geçen yıl eylül ayı sonlarına doğru dip noktaya indi; 2 baraj da kapatıldı. Sonbaharda etkili olan yağışlar, barajlara can suyu oldu. Bodrum'da kasım ayında metrekareye 113, aralık ayında 168,5 kilogram yağış düşerken; ocak ayında bu rakam yarı yarıya gerileyerek 80,7'ye düştü. Şubat ayı başlarında ilçe genelinde yağışlar görünmezken, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredip, 22 derecelere kadar ulaştı. Şubat ayında Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 15'e, Geyik Barajı'ndaki su seviyesi de yüzde 56'ya yükseldi. Öte yandan geçen aylarda bakıma alınan Geyik Barajı'ndaki çalışmalar tamamlandı. Bodrum'a yeniden Geyik Barajı üzerinde su verilmeye başlanırken, su alımı durdurulan Akgedik Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 57'lere yükseldi.

        'ŞUBAT AYINDA HENÜZ YAĞIŞ ALAMADIK'

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'da kurak devam eden bir yılın ardından sonbahar yağışları oldukça ümit vericiydi. Ocak ayı içerisinde Bodrum, beklenen yağışları alamadı. Mevsim normalleri metrekareye 166 milimetre civarındayken; ocak ayında 80 milimetrelik bir yağış söz konusu oldu. Şubat ayının ortalarına doğru ilerlediğimiz şu günlerde henüz yağış alamadık. Bodrum Yarımadası genelinde yer altı su kaynakları ve Mumcular Barajı'nın bu yağış eksikliğinden dolayı olumsuz etkileneceği görünüyor. Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 15'ler civarında halen, bunun ötesine geçebilmiş değiliz. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 40'lar civarındaydı; bir önceki yıl yüzde 80'ler civarındaydı. Önümüzdeki dönemde bahar aylarında yağışların devam etmemesi durumunda, yarımada genelindeki su stresinin devam edeceği anlamına geliyor" dedi.

        'GEYİK BARAJI'NDA DURUM BİRAZ DAHA İYİ'

        Geyik Barajı'ndaki durumun biraz daha iyi olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Orada doluluk oranı yüzde 56 civarında. Yaklaşık 23 milyon metreküplük bir su hacmi söz konusu. Bunun en büyük nedeni Geyik Barajı'nın uzunca bir dönemdir bakım onarım çalışmalarından dolayı kapalı olmasından kaynaklanıyor. Bu dönem içerisinde su, Akgedik Barajı'ndan temin ediliyordu. Akgedik Barajı'ndaki doluluk oranı yine yüzde 56'lar civarında. Hem Geyik hem de Akgedik Barajı'nı beraber düşündüğümüz zaman; bu bölgedeki hem içme suyu hem de sulama suyu temini noktasında önümüzdeki dönemde zorlukları aşabilmek için ciddi bir acil durum planlamasının sürdürülerek devam ettirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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