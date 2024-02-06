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        Çağdaş Bodrum'dan kritik galibiyet

        Basketbol Süper Ligi'nde Çağdaş Bodrum Spor, İstanbul deplasmanındaki kritik Darüşşafaka galibiyetiyle düşme hattından sıyrıldı. Ligde üst üste 4 mağlubiyetin ardından rakibini yabancılarının etkili oyunuyla 103-97 mağlup eden Bodrum ekibi, 19 haftada 6 galibiyete ulaşarak Merkezefendi Belediyesi Basket'i averajla solladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:50
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        Çağdaş Bodrum'dan kritik galibiyet
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        Basketbol Süper Ligi'nde Çağdaş Bodrum Spor, İstanbul deplasmanındaki kritik Darüşşafaka galibiyetiyle düşme hattından sıyrıldı. Ligde üst üste 4 mağlubiyetin ardından rakibini yabancılarının etkili oyunuyla 103-97 mağlup eden Bodrum ekibi, 19 haftada 6 galibiyete ulaşarak Merkezefendi Belediyesi Basket'i averajla solladı.

        Maç boyunca toplam 18 üçlük isabeti bulan Çağdaş Bodrum'da Jaron Johnson 8'de 6 üçlük isabetiyle 25 sayı, Chris Warren 5'te 4 isabetle 20 sayı, Dominic Artis de 9 denemede 4 üçlükle 18 sayı üretti.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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