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        Muğla'da kaçak yapılarla mücadele sürüyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında 181 yapı hakkında yıkım kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 22:00 Güncelleme: 05.02.2024 - 22:14
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        Muğla'da kaçak yapılarla mücadele sürüyor
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında 181 yapı hakkında yıkım kararı verildi.

        Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. Bunun sonucunda, 2024 yılı ocak ayında 181 kaçak yapı hakkında yıkım kararı alındı.

        Devam eden inşaatlar durdurulurken, 12 kaçak yapının yıkım kararı uygulandı. Ayrıca, ocak ayı içinde ilgili yasal mevzuatlar gereği, 78 milyon 345 bin 456 lira para cezası kesildi.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2019 yılından bu yana kararlılıkla devam eden kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları kapsamında, yasal yetkiler çerçevesinde kenti korumak için çalışma yürüttüklerini söyledi.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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